Orkanen Michael nærmer seg Cuba og Florida

Ekstremværet Michael har bygget seg opp til en orkan i Mexicogolfen og nærmer seg nå Cuba og Florida, opplyser det amerikanske orkansenteret.

Meteorologene ved National Hurricane Center i Miami sier at ekstremværet nå beveger seg svært raskt over det varme havet i Mexicogolfen.

Mandag ettermiddag norsk tid hadde Michael en vindstyrke på 33 meter per sekund. Men ifølge det amerikanske orkansenteret kan Michael oppnå en styrke på opptil 49 meter per sekund tirsdag kveld og natt til onsdag, når den ventes å nå land nord i Florida i et område som kalles Big Bend.

Mandag formiddag lokal tid lå ekstremværet om lag 80 kilometer utenfor det vestlige Cuba, som ble rammet av kraftig regn og sterk vind.

(©NTB)

Mest sett siste uken