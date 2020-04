Ortodokse kristne feirer påsken midt i koronakrisen

Over 260 millioner ortokse kristne feirer påskesøndag, mange følger oppfordringen om å holde seg hjemme i år, men noen stoler også på at Gud vokter over dem.

Ortokse kristne er verdens tredje største kristne gruppering, og feirer påske en uke etter katolikker og protestanter fordi de følger en annen kalender. Da katolikker og protestanter feiret påske for en uke siden, var det tomme kirker, videooverførte messer og paven på en tom Petersplass som preget nyhetsbildet fra feiringen. De fleste ortodokse kristne droppet også den tradisjonelle midnattsmessen natt til påskesøndag i år, men gjennomgående i Øst-Europa og de tidligere Sovjetstatene, der troen står sterkest og det er relativt lave offisielle koronasmittetall hittil, var det likevel ganske mange som møtte opp til utendørsmesser. – Min tro er sterk I Bulgaria flokket hundrevis av kristne seg til de ortodokse kirkene, der det ble holdt utendørsmesser, en surrealistisk stemning i et av de få landene som også valgte å holde kirkene åpne i påsken. Radka Petrova (58) sier hun ikke frykter viruset når hun går i kirken, « for kirken er et sted for å leges». –Jeg er her fordi min tro er sterk, og jeg er ikke redd. Jeg husker kommunismen og hvordan oppstilte politifolk pleide å omringe kirken for å skremme kirkegjengerne, sier hun til Reuters. I Bulgaria var det ikke anledning til å praktisere trosfrihet for kristne fram til kommunistregimets slutt i 1989. Stille på Golgata I Russland, Turkia, Kypros, Hellas, Serbia, Nord-Makedonia og Egypt var kirkedørene stengt. I gamlebyen i Jerusalem pleier det normalt å være fullstappet til ortodoks påskehøytid, men i år er det nesten tomt på grunn av de strenge restriksjonene i Israel. I trosretningens helligste kirke, Den hellige gravs kirke, som skal være bygget på Golgata, stedet hvor Jesus ifølge kristen tro ble korsfestet, ble Den hellige ild-seremonien gjennomført bak lukkede dører. Ilden blir tent der Jesus døde og ble begravet, og deretter brakt til ortodokse land over hele verden. (©NTB)

