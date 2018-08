Osama bin Ladens familie: – Vi skammer oss over ham

I et intervju med avisen The Guardian tar Osama bin Ladens mor og to av brødrene hans et oppgjør med handlingene til den døde al-Quaida-lederen.

– Han var et snilt barn, og han elsket meg så høyt, sier Alia Ghanem, moren til Osama bin Laden.

I et intervju med den britiske avisen fredag går hun og to av hennes sønner, Ahmad og Hassan, som er Osama bin Ladens halvbrødre, hardt ut mot det den tidligere al-Quaida-lederen som ble drept av amerikanske spesialsoldater i 2011.

Osama bin Laden er den antatte hovedmannen bak terrorangrepene i USA den 11. september 2001. Han ble drept av amerikanske spesialsoldater i 2011. Bildet er fra 1998. Foto: AP Photo / NTB scanpix

I intervjuet beskriver moren Osama som en skoleflink og ressurssterk gutt under oppveksten i Saudi-Arabia. Hun ble fortvilet da hun forsto at sønnen hadde blitt jihadist.

– Vi ble utrolig lei oss. Jeg ønsket ikke at noe av dette skulle skje. Hvorfor ville han kaste alt bort på den måten? spør hun.

Halvbroren Ahmad sier at han at han ble sjokkert da han forsto at broren sto bak terrorangrepene i USA 11. september 2001 hvor nærmere 3.000 mennesker mistet livet.

– Det var en veldig rar følelse. Vi visste innen 48 timer at det var Osama som sto bak angrepene. Fra den yngste til den eldste skammet vi oss alle over ham. Vi visste at konsekvensene for oss alle ville bli forferdelige. Hele familien som var utenlands kom tilbake til Saudi-Arabia, sier Ahmad.

