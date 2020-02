OSSE stiller seg kritisk til Aserbajdsjan-valg

Observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) rapporterer om udemokratiske tendenser under parlamentsvalget i Aserbajdsjan.

President Ilham Alijevs støttespillere ser ut til å få flertall i nasjonalforsamlingen etter valget søndag.

OSSE skriver i en rapport at valget fant sted i et restriktivt miljø med begrenset åpenhet i valgkampens finansieringssystemer. Organisasjonen stiller seg også kritisk til nøyaktigheten i velgerregisteret.

Rundt 350 OSSE-observatører var til stede under valget.

Parlamentsvalget ble annonsert for bare to måneder siden og blir sett på som et forsøk fra myndighetenes side på å styrke president Alijevs maktgrep.

I en annen rapport utgitt i januar, advarte OSSE om at grunnleggende friheter i Aserbajdsjan er sterkt begrenset.

Alijev har vært president i den tidligere sovjetrepublikken siden 2003. Han er sønn av tidligere president og KGB-sjef i Aserbajdsjan, Hejdar Alijev.

