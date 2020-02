Østerrike stanser togtrafikk til Italia på grunn av virus

De østerrikske statsbanene ÖBB stanser all togtrafikk til og fra Italia etter at to passasjerer som mistenkes for virussmitte, ble stanset på grensa.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Det var et tog på vei fra Venezia til München i Tyskland som ble sjekket søndag kveld da det kom til Østerrike med to tyske kvinner med feber. Da toget kom til grensa ved Brennerpasset, var ÖBB allerede informert av det italienske togselskapet om kvinnene, som var satt i isolat i en avlukket del av toget, og som først nektet å gå av. Hvor lenge togforbindelsen med Italia, som for øvrig også berører tog til Tyskland, blir suspendert, er uklart. (©NTB)