Østerrikes innenriksminister bekrefter at det pågår et angrep i Wien

Østerrikes innenriksminister Karl Nehammer opplyser at det pågår et angrep i Wien, trolig et terrorangrep og med flere gjerningspersoner.

Opplysningene blir gitt i et intervju med landets rikskringkasting ORF mandag kveld. Han sier også at det er flere sårede og drepte. De første meldingene gikk ut på at det var en synagoge som ble angrepet, men det er uklart hva som er målet for angrepet. Synagogen var stengt da angrepet begynte. Nødetatene i Wien melder også om flere drepte og sårede. – Vi kan ikke fastslå antallet foreløpig, vi holder fortsatt på med å få et overblikk, sier en talsmann for nødetatene til nyhetsbyrået APA. Minst tre personer er så langt brakt til sykehus. (©NTB)