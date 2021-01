Storbritannia har registrert 1.564 nye koronarelaterte dødsfall, det høyeste tallet på ett døgn hittil i pandemien.

Til sammen har helsemyndighetene nå rapportert om 84.767 dødsfall knyttet til covid-19.

Mellom tirsdag og onsdag ble det avlagt over 47.500 positive tester, og totalt har nå over 3,2 millioner mennesker testet positivt for korona i Storbritannia.

(©NTB)

Reklame NÅ: Halv pris på goggles og solbriller fra Oakley