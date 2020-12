Over 1 million amerikanere har fått koronavaksine

Over én million mennesker har mottatt første dose av en covid-19-vaksine i USA, opplyser CDC-direktør Robert Redfield.

– USA har nådd en tidlig, men viktig milepæl i dag, sier direktøren for det amerikanske smitteverninstituttet CDC lille julaften.

– Det er nå rapportert at over én million mennesker har fått sin første covid-19-vaksine siden vaksineringene begynte for ti dager siden, sier Redfield.

USA er i gang med å koronavaksinene innbyggerne med både Biontech-Pfizer-vaksinen og vaksinen produsert av Moderna og USAs nasjonale institutt for allergier og smittsomme sykdommer.

Begge vaksinene tas i to doser med noen ukers mellomrom før de gir immunitet.

(©NTB)

