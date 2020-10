Over 10 millioner koronatilfeller påvist i Europa

Over 1,5 millioner smittetilfeller ble påvist i Europa forrige uke, og totalt har nå over 10 millioner i 53 europeiske land testet positivt for korona.

Antallet sykehusinnleggelser har økt til nivåer som vi ikke har sett siden i vår, og dødsfallene har økt med over 30 prosent den siste uka, opplyser WHOs Europa-direktør Hans Kluge. – Europa er nok en gang pandemiens episenter, sa Kluge under et møte med europeiske helseministre torsdag. Modeller anslår ifølge Kluge at systematisk bruk av munnbind kan berge opp til 265.000 liv fram til 1. februar i Europa. Testsystemene har ikke klart å holde tritt med den omfattende smittespredningen, og i de fleste europeiske land er nå over 5 prosent av koronatestene positive. (©NTB)