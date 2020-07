Over 100 brudd på våpenhvilen i Ukraina

Den nye våpenhvilen i Ukraina er i løpet av et par dager blitt brutt over 100 ganger, ifølge Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Våpenhvilen trådte i kraft ved midnatt mandag, men allerede tirsdag kveld hadde OSSE registrert 111 brudd. Alle skjedde i Donetsk-regionen, mens situasjonen i naboregionen Lugansk beskrives som relativt rolig. I OSSEs rapport står det ingenting om hvem som står bak bruddene. Ukrainas regjeringsstyrker og opprørere i Donetsk har anklaget hverandre for brudd på avtalen, som ble forhandlet fram av Russland, Ukraina og OSSE i forrige uke. Tidligere har over 20 våpenhvileforsøk mislyktes i løpet av de seks årene krigen har vart. (©NTB)