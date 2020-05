Over 100 koronasmittet under tysk gudstjeneste

Minst 107 personer har fått konstatert koronasmitte etter å ha deltatt på en gudstjeneste i en baptistkirke i Frankfurt, opplyser tyske myndigheter.

De smittede er innbyggere i Frankfurt og tre andre distrikter i delstaten Hessen, opplyser regionens helseminister Kai Klose.

Lørdag ble det opplyst at 40 var konstatert smittet etter gudstjenesten, men søndag hadde tallet altså steget kraftig. Lørdag ble det opplyst at tilstanden til de fleste var god, og at bare én var innlagt på sykehus.

Som følge av utbruddet ble et muslimsk arrangement som var planlagt på Herbert-Dröse stadion i Hanau søndag, avlyst. Myndighetene sier det ville vært uansvarlig å la den gå av stabelen med tanke på hendelsen i Frankfurt.

(©NTB)