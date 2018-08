Over 100 migranter på Malta stuet sammen i fjøs

Opptil 120 migranter har levd under umenneskelige forhold på en nedlagt gård på Malta, ifølge myndighetene.

Menneskene var innkvartert i et fjøs som var omgjort til boliger for utenlandske arbeidere på jakt etter arbeid. Hver av dem skal ha betalt rundt 100 euro (950 kroner) i måneden for å bo i fjøset.

Rommene manglet helt elementær innredning og sikret heller ikke beboerne noe privatliv. Dusjer og toaletter utgjorde ifølge myndighetene en helsefare for dem som brukte dem. I tillegg var alle rommene overfylte.

Myndighetene hadde mandag sperret av alle bygningene på den nedlagte gården. Migrantene, de fleste afrikanere, ble senere sett gående på gaten, der de ba journalister om hjelp til å finne et sted å bo.

Malta har opplevd en kraftig økonomisk vekst, noe som både har ført til skyhøye leiepriser og mange innvandrere på jakt etter arbeid. Ifølge hjelpeorganisasjoner betyr det også en kraftig økning i bruk av ulovlig arbeidskraft.

Like etter mandagens aksjon ba en frivillig organisasjon, Aditus Foundation, om en grundigere etterforskning av mulig utnytting, slaveri og menneskehandel.

