Over 1.000 døde av koronavirus i New York

Antall døde i delstaten New York som følge av koronapandemien steg søndag kveld til minst 1.026, mindre enn én måned etter at det første tilfellet ble oppdaget.

Det er en økning på minst 250 dødsfall utenfor selve byen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Delstaten New York er USAs episenter for pandemien. For å ta unna det store antall smittende pasienter, ble det søndag etablert et feltsykehus i Central Park med kapasitet til å ta imot 68 pasienter.

