Over 1.000 pågrepet i arrestbølge Egypt

Egyptiske myndigheter har pågrepet over 1.000 mennesker i kjølvannet av helgens sjeldne demonstrasjoner mot regimet, ifølge to menneskerettsgrupper.

Flere av de pågrepne er fremtredende kritikere av president Abdel-Fattah al-Sisi. Blant dem er menneskerettsadvokater, professorer og opposisjonelle.

Sisi forbød demonstrasjoner da han tok makten i et kupp i 2013, og hans maktapparat har siden slått brutalt ned på meningsmotstandere.

Egyptian Centre for Freedoms and Rights oppgir at 1.003 personer er pågrepet, mens Egyptian Centre for Economic and Social Rights melder om 1.298 pågripelser.

Helgens demonstrasjoner ble raskt brutt opp av politiet, men i de påfølgende dagene ble det meldt om stadig flere pågripelser.

Blant de mest kjente aktivistene som nå er satt bak lås og slå, er Hazem Hosny, Hassan Nafaa og Khaled Dawood, opplyser de egyptiske advokatene Nour Farahat og Khaled el-Masry.

Dawood er opposisjonell og tidligere leder av det liberale al-Dustour-partiet. Hosny og Nafaa er begge professorer i statsvitenskap ved Kairo-universitetet.

Mandag ble den prisbelønte menneskerettighetsadvokaten Mahienour el-Massry arrestert. Hun representerte flere av de pågrepne demonstrantene i landet.

Sisis regime har ifølge Human Rights Watch fengslet minst 60.000 islamister, sekulære aktivister, menneskerettsforkjempere og andre regimekritikere. Hundrevis er dømt til døden siden 2013.

(©NTB)