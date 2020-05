Over 10.000 nye smittetilfeller i Russland

Ytterligere 10.559 nye koronatilfeller er registrert i Russland det siste døgnet, opplyste landets helsemyndigheter onsdag.

Det er fjerde dag på rad at det påvises over 10.000 nye koronatilfeller per døgn i Russland.

Til sammen 165.929 smittetilfeller er nå påvist i landet. 1.537 av dem har fått dødelig utgang.

Moskva står for flesteparten av tilfellene, med 85.973 smittede og 866 døde.

Til tross for det høye smittetallet, er dødelighetsraten lav i Russland, sammenlignet med mange andre land. Myndighetene mener det skyldes omfattende testing, rask stenging av grensene og smittesporing.

