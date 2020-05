Over 12.500 sykehjemsdødsfall knyttes til covid-19 i Storbritannia

Over 12.500 dødsfall blant beboere på pleiehjem i Storbritannia kan knyttes til koronaviruset, ifølge offisiell statistikk.

Tallene som ble offentliggjort av det nasjonale statistikkbyrået ONS fredag, er fra England og Wales i månedene mars og april. Tre firedeler av dødsfallene blant beboere skjedde på sykehjemmet, de øvrige etter at de var overført til sykehus.

ONS antyder at det reelle dødstallet blant sykehjemsbeboere er langt høyere på grunn av en høy overdødelighet, som kontoret også tidligere har vist til i Storbritannia for øvrig.

På spørsmål om regjeringen har gjort nok for å hindre smittespredning på pleiehjem, svarte helseminister Matt Hancock fredag at alle beboere snart skal testes for koronaviruset.

– Vi skal teste alle beboere og ansatte på våre sykehjem i England fra nå og til tidlig i juni, sier Hancock.

Fredag opplyste helsemyndighetene at smittetallet R, som beskriver hvor mange mennesker en smittet person i snitt viderebringer smitten til, har steget til 0,7 til 1,0. Forrige uke lå det mellom 0,5 og 0,7, og regjeringen har sagt at en gjenåpning av samfunnet forutsetter at tallet ikke passerer 1.

Totalt er 33.998 covid-19-dødsfall bekreftet av helsedepartementet, en økning på 384 siste døgn.

ONS og regionale helsemyndigheter oppga imidlertid tidligere i uka at de registrerte 36.472 dødsfall med påvist eller mistenkt koronasmitte bare fram til 1. mai. Fra midten av mars til begynnelsen av mai var det 50.000 flere dødsfall enn vanlig i Storbritannia.

