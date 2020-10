Over 1.300 fanger unnslapp i mulig IS-angrep mot fengsel i Kongo

Ordføreren i Beni øst i Kongo sier at over 1.300 fanger har rømt fra et fengsel etter at en islamistisk opprørsgruppe med røtter i Uganda angrep fengselet.

Gruppa kaller seg De allierte demokratiske styrkene (ADF) og har lenge vært en trussel i den østlige delen av Kongo. Den blir regnet som en terrororganisasjon i nabolandet Uganda og kjemper mot regjeringsstyrker i begge land.

IS har kunngjort via nettstedet Amaq at det er de som sto bak fengselsangrepet. Forholdet mellom ADF og IS er imidlertid fortsatt uklart.

Ifølge Benis ordfører Modeste Bakwanamaha ble en innsatt drept under angrepet på Kangbayi-fengselet. Han sier også at 20 av fangene allerede har kommet tilbake fordi de foretrekker å være fengslet framfor å bli rekruttert av opprørsgruppa.

– De som kom tilbake, sa at de ble tatt med makt. De sa at de måtte komme seg unna dem som bortførte dem, ADF, fordi de ikke ønsket å leve som fiender i bushen, sier han.

Lokalbefolkningen frykter at hendelsen vil føre til enda mer vold og ustabilitet i byen, og ber om at politiet og militæret styrker sitt nærvær for å hindre at noe lignende skjer igjen.

For tre år siden førte et angrep på det samme fengselet til at rundt 100 fanger rømte og flere titall ble drept.

