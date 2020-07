Over 140.000 koronasmittede er døde i USA

Nasjonalgarden bistår helsepersonell med å ta koronaprøver i Howard i Ohio, der det er etablert drive-thru-testing. Foto: Joshua Morrison / Mount Vernon News via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

For sjuende døgn på rad er over 60.000 nye daglige koronasmittetilfeller registrert i USA. Snart har landet 4 millioner smittede. Over 140.000 er døde.

488 dødsfall og 61.288 smittetilfeller er registrert i den siste 24-timersperioden, noe som bringer det totale dødstallet til 140.922 og det totale smittetallet til 3.823.763. Det viste en oppdatert oversikt fra det Baltimore-baserte Johns Hopkins-universitetet klokken 2.30 natt til tirsdag, norsk tid. På samme tidspunkt hadde en annen tjeneste som kontinuerlig oppdaterer koronastatistikk, Worldometers, registrert 143.834 koronarelaterte dødsfall i USA og 3.961.429 påviste smittetilfeller. (©NTB)

