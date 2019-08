Over 160 døde i oversvømmelser i India og Pakistan

I den pakistanske storbyen Karachi er minst 17 personer bekreftet omkommet. Deler av byen sto under vann søndag. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Dødstallet har steget til over 150 i India og nærmere 20 i Pakistan etter at monsunregn har utløst flom og jordskred i de to landene.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

I India har dødstallet nådd 154 personer. Over 1 million personer er berørt av flom, opplyste myndighetene søndag. Den sørvestlige delstaten Kerala er blant de hardest rammede områdene av landet. Der har minst 60 personer omkommet. 229.000 er innlosjert i leirer. – Flomsituasjonen er fortsatt dyster og hjelpeorganisasjoner er i høy beredskap i seks distrikter. Det er meldt om mange døde i jordskred utløst av regn, sier en tjenesteperson. I Keralas nabodelstat Karnataka i nord er 34 personer bekreftet omkommet og 481.000 enten drevet på flukt eller evakuert. Enda lenger nord, i Maharashtra, er over 30 personer døde og mer enn 400.000 personer berørt. Det er meldt om flom også i delstatene Goa, Madhya Pradesh, Tamil Nadu og Andhra Pradesh. Monsunregnet har også rammet delstaten Gujarat, som grenser til Pakistan. På den pakistanske siden har monsunregn satt mange områder i landet under vann. I havnebyen Karachi er minst 17 personer bekreftet omkommet, opplyser redningspersonell. I forrige måned døde flere titalls personer i flom i India. Da var de østlige delstatene Bihar og Assam hardest rammet. Den årlige regnsesongen varer fra juni til september og fører hvert år til flom og jordskred i flere land i Sørøst-Asia. Monsunregnet er livsviktig for jordbruk og dyreliv, men påfører også stort tap for bønder og på infrastruktur. (©NTB)