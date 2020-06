Over 20 sivile afghanere drept i angrep i Helmand-provinsen

Minst 23 sivile afghanere ble mandag drept i et angrep i Helmand-provinsen sør i Afghanistan, ifølge lokale myndigheter.

Ytterligere 15 personer ble såret i hendelsen, opplyser Omar Zwa, talsmann for provinsens guvernør.

Han sier at personene som ble drept, var på piknik, men det meldes også at angrepet var rettet mot et marked, og at personene ble drept av både granater og en bilbombe.

Bakgrunnen for angrepet er ikke klart, og både Taliban og regjeringen skylder på hverandre.

En av regjeringens militærbaser ligger om lag 5 kilometer unna, men ifølge lokale myndigheter kontrolleres det aktuelle området av Taliban-opprørere.

Søndag ettermiddag ble seks sivile drept av en veibombe i Washer-distriktet, som også ligger i Helmand-provinsen.

FNs kontor i Afghanistan sier at 208 sivile ble drept i Taliban-angrep i april, mens 172 sivile ble drept i regjeringsangrep i samme periode.

