Over 2.000 evakuerte fra ny brann på Gran Canaria

Brannen brøt ut lørdag kveld ved landsbyene Valleseca og Tajeda i fjellområdene nord på Gran Canaria. Brannen spredte seg raskt til over 400 hektar og med kraftig vind i vente, ble over 2.000 personer evakuert fra hjemmene sine. En sikkerhetsrådgiver for den lokale regjeringen på Kanariøyene, Julio Perez, sa at myndighetene forventer en vanskelig natt på grunn av vinden. Også forrige helg brøt det ut brann på Gran Canaria, om lag 8 kilometer lenger sør. Brannen pågikk fremdeles lørdag kveld, og hadde rammet 1.500 hektar, men er nå under kontroll. (©NTB)