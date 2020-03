Over 20.000 koronadødsfall i Europa

Koronapandemien har så langt krevd over 20.000 menneskeliv i Europa, ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået AFP.

Europa er det kontinentet som er hardest rammet av pandemien.

Lørdag ettermiddag var det registrert 337.632 tilfeller av koronasmitte her. Av disse er 20.059 mennesker døde, de fleste i Italia og Spania. Disse to landene alene står for om lag en tredel av alle dødsfallene i Europa.

