Over 20.000 smittet av koronaviruset i delstaten New York

Over 20.000 mennesker er smittet av koronaviruset i delstaten New York, en økning på over 5.700 siden søndag.

Guvernør Andrew Cuomo opplyste mandag at til sammen 20.875 mennesker nå er registrert smittet av viruset. Over halvparten av smittetilfellene i USA er oppdaget i New York. Det har skjedd samtidig som delstaten har trappet opp testingen. Over 12.000 av tilfellene er registrert i New York City. (©NTB)

