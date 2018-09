Over 2,6 millioner forhåndsstemmer i Sverige

* De fleste valglokalene er åpne fra klokken 8 til 20. Siden 22. august har det vært mulig å forhåndsstemme.

* Valgdagsmålinger er ventet klokken 20, mens en foreløpig mandatfordeling er ventet mellom klokken 22 og 23.

* Det skal velges 349 medlemmer av nasjonalforsamlingen, Riksdagen. Det er samtidig valg i fylker og kommuner.

* Det er rundt 7,5 millioner stemmeberettigede som totalt kan velge mellom nesten 6.300 kandidater.

* Sperregrensen for å komme inn i Riksdagen er 4 prosent.

* Det er ventet langdryge regjeringsforhandlinger etter valget, ettersom ingen av blokkene – verken den borgerlige firepartialliansen eller de tre rødgrønne partiene – ser ut til å få over 50 prosent av stemmene. Det sørger Sverigedemokraterna for, et parti som ser ut til å få omkring 20 prosents oppslutning.