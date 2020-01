Over 30 drept i Taliban-angrep

Minst 31 medlemmer av Afghanistans sikkerhetsstyrke er drept i flere Taliban-angrep i tre provinser nord i landet, opplyser lokale myndigheter.

Et Taliban-medlem som utga seg for å være en politimann tilrettela et angrep der ni politimenn ble drept på en base i provinsen Balkh sent tirsdag.

I provinsen Kunduz slo Taliban til mot tre kontrollposter natt til onsdag. Minst 14 personer ble drept.

I Takhar-provinsen ødela Taliban et militært kjøretøy som var på patruljeoppdrag og drepte åtte soldater tirsdag.

Opplysningene oppgis av de tre provinsenes provinsråd.

Angrepene finner sted idet USA og Taliban diskuterer en mulig fredsavtale.

(©NTB)