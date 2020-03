Antall døde i USA har steget til 3.008 personer, ifølge Johns Hopkins University.

Med 163.429 smittede personer, er USA det landet med flest bekreftede koronatilfeller, foran både Italia, Spania og Kina.

Flest tilfeller er det i delstaten New York, hvor over 1.000 personer har måtte gi tapt for viruset.

