Over 4 millioner koronatilfeller i Brasil

Antall bekreftede koronatilfeller i Brasil har passert 4 millioner, viser statistikk fra landets helsedepartement.

Tallene som forelå torsdag kveld lokal tid, viser også at 125.000 koronarelaterte dødsfall er bekreftet i landet siden pandemien brøt ut.

Begge tallene er de nest høyeste for noe land i verden, etter USA, ifølge en oversikt fra Johns Hopkins University.

Latin-Amerikas mest folkerike land har registrert en tendens med fallende antall nye smittetilfeller de siste seks ukene, men fortsatt meldes det inn over 35.000 nye tilfeller hver dag. Det ukentlige dødstallet har også begynt å falle etter å ha vært på et stabilt høyt nivå over lengre tid.

