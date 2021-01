Over 40.000 har fått første vaksinestikk i Danmark

Over 40.000 mennesker har fått sin første av to doser med koronavaksine i Danmark, opplyser folkehelsemyndighetene en uke etter at vaksinasjonen startet.

Fram til søndag morgen klokka 4.30 var 40.541 personer registrert som vaksinert i Danmark. Det tilsvarer 0,69 prosent av befolkningen. De fleste av dem som har fått sin første vaksinedose i Danmark, er mellom 50 og 59 år gamle, det vil si nesten 7.200 personer. I hver av aldersgruppene 40–49 og 80–89 er over 6.000 personer registrert som vaksinert. Først i vaksinekøen i Danmark står personer i risikogruppen, samt helsepersonell. Danmark startet i likhet med resten av EU og Norge koronavaksineringen 27. desember. I Norge har over 2.100 så langt fått vaksinen, ifølge FHI. (©NTB) Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars Medisin/Helse

Sykdom Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her