Over 40 millioner trues av sult i det sørlige Afrika

Anslagsvis 45 millioner mennesker trues av sult på grunn av den alvorlig tørken som rammer store deler av det sørlige Afrika. Også villdyr og buskap lider.

– Omfanget av tørkens ødeleggelser i det sørlige Afrika er overveldende, sier Nellie Nyang'qa, regional direktør i hjelpeorganisasjonen Oxfam.

Flere internasjonale organisasjoner forbereder seg nå på å sende nødhjelpsforsyninger med mat til blant annet Sør-Afrika, Zambia og Zimbabwe.

– Vi er nå vitne til at millioner av allerede fattige mennesker står overfor ekstrem matusikkerhet, sier Nyang'qa.

«Klimasjokk»

En kombinasjon av lite nedbør og høye temperaturer rammer disse landene hardt mens sommeren nærmer seg på den sørlige halvkule.

– Lagrene tømmes på grunn av gjentatte klimasjokk som rammer de mest sårbare samfunnene hardest. De trenger hjelp umiddelbart, sier Nyang'qa.

Regionen har opplevd normale nedbørsmengder i bare én av de siste fem sesongene med avlinger, ifølge FNs matvareprogram. Det går spesielt hardt utover småbønder som er avhengige av regn for å vanne.

Eksportforbud

Zimbabwe, som i sin tid var kjent som det sørlige Afrikas brødkurv, har ikke opplevd så lite nedbør siden 1981. Det gjør at over 5,5 millioner mennesker trues av ekstrem matusikkerhet, opplyste Oxfam i en rapport publisert torsdag.

I Zambia er landets ellers frodige maisåkre så hardt rammet at myndighetene nå har forbudt eksport. Det truer matsikkerheten til ytterligere 2,3 millioner, ifølge Oxfam og Zambias Røde Kors.

Tørken rammer også tilgangen på mat i Angola, Malawi, Mosambik, Madagaskar og Namibia, konstaterer Oxfam.

Angrep fra dyr

To katastrofale sykloner raserte avlinger med mais og andre basisvarer i Mosambik, Zimbabwe og flere naboland tidligere i år.

– Miksen av tørke og oversvømmelser har vært katastrofal for mange samfunn. I de fleste av de rammede områdene er det ikke nok drikkevann, noe som betyr at folk og dyr – både ville og husdyr – er nødt til å bruke de samme vannkildene, sier Røde Kors-sjef Kaitano Chungu i Zambia.

– Dette er uakseptabelt, siden det utsetter folk for sykdommer og øker risikoen for dyreangrep, tilføyer Chungu, som forteller at noen familier nå må spise ville frukter og røtter for å overleve.

Døde elefanter

Mens elver tørkes ut og gressletter utarmes, er det også blant dyrene en hard kamp om maten som er igjen. I Zimbabwe skal mangel på vann og vegetasjon ha tatt livet av over 100 elefanter de siste to månedene. Minst like mange elefanter har dødd i Botswana i et miltbrannutbrudd utløst av alvorlig tørke, ifølge myndighetene.

I løpet av de kommende månedene planlegger FN-organisasjoner å dele ut nødhjelp til 11 millioner mennesker i regionen.

Mens den sørlige delen av kontinentet tørster, er flere land i Øst-Afrika rammet av ekstremregn og flom. Oversvømmelsene har ifølge FN drevet nesten 300.000 mennesker på flukt i Somalia, og nesten 1 million anslås å være rammet i Sør-Sudan.

