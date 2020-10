Over 50 millioner har forhåndsstemt i USA

Flere enn 50 millioner amerikanere har forhåndsstemt i presidentvalget, ifølge en opptelling.

Velgerne har dermed knust rekorden for forhåndsstemming før valgdagen 3. november. Mange ønsker å slippe folkemengder og lange køer ved valglokalene og forhåpentligvis unngå koronasmitte.

Opptellingen er gjort av US Elections Project ved University of Florida. Deres statistikk viser at 35 millioner til nå har stemt via posten, mens ytterligere 15 millioner har lagt stemmeseddelen sin i spesialtilpassede valgurner.

