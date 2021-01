Over 50 sivile drept i angrep i Niger

Væpnede menn har drept minst 56 sivile og såret 20 andre i et angrep mot to landsbyer i Niger nær grensa til Mali, ifølge Nigers innenriksminister.

Nyhetsbyrået Reuters siterer sent lørdag kveld to sikkerhetskilder som sier at minst 70 sivile er drept.

Angrepet fra antatte jihadister skjedde i landsbyene Tchombangou og Zaroumdareye, ifølge innenriksminister Alkache Alhade.

Soldater er sendt til området, skriver den franske kringkasteren RFI.

Niger ligger i Sahel-regionen i Vest-Afrika der ytterliggående islamistgrupper kjemper om kontrollen.

Særlig vestlige deler av Niger nær grensene til Mali og Burkina Faso har vært herjet av væpnede islamister med bånd til grupper som IS og al-Qaida.

(©NTB)

Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars