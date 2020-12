Thailand registrerte lørdag over 500 nye koronatilfeller, det høyeste dagstallet hittil i et land der pandemien var under kontroll.

De fleste av de 548 nye tilfellene er migranter fra Myanmar og er registrert på et marked for sjømat i utkanten av Bangkok. Alle er knyttet til en 67 år gammel selger som hadde testet positivt tidligere. I de siste månedene har det bare vært noen få spredte smittetilfeller i landet, takket være streng grensekontroll og karantener. Thailand har hittil registrert under 5.000 smittetilfeller og 60 dødsfall fra koronaviruset. (©NTB) Reklame Hvilken dag er det julaften i år? Medisin/Helse

