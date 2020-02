Over 60 cruisepassasjerer smittet av Wuhan-viruset i Japan

Ytterligere 41 passasjerer om bord på et cruiseskip som er satt i karantene i Japan, er bekreftet smittet av det nye coronaviruset. Totalt er 61 smittet.

Det bekrefter Japans helseminister Katsunobu Katō fredag.

273 passasjerer om bord på Diamond Princess ble testet etter at en tidligere passasjer ble diagnostisert for det nye coronaviruset i Hongkong. Alle resultatene ble fredag klare, og de viser at totalt 61 passasjerer er smittet.

Helseminister Kato opplyser at de smittede vil bli fraktet til sykehus i ulike prefekturer. 20 av de smittede som ble diagnostisert tidligere denne uken, er allerede fraktet til sykehus.

Skipet Diamond Princess ble satt i karantene da det ankom Yokohama-bukta mandag. 3.700 passasjerer er om bord på skipet. Karantenen kan vare helt til 19. februar.

(©NTB)