Over 60 drept i kamper i Idlib det siste døgnet

Tidligere i uka ble seks personer fra samme familie drept i et granatangrep mot landsbyen Bdama i Idlib. Bildet er levert av Hvite hjelmer. Foto. Hvite hjelmer via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Over 60 personer er i løpet av 24 timer drept i kamper i Syrias siste opprørsbastion Idlib, til tross for at FN ber om en nedtrapping.

Kampene mellom styrker fra det syriske regimet og opprørere foregår nær byen Maaret al-Numan, som er kontrollert av ytterliggående islamister. 38 jihadister og allierte opprørere er drept, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Også 23 personer som kjemper på regimets side er drept, ifølge SOHR. Det blir også meldt om russiske flyangrep både mot områdene rundt Maaret al-Numan og byen Saraqeb, som ligger i nærheten. Kampene har igjen drevet lokalbefolkningen på flukt. (©NTB)

