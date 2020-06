Over 600 sykepleiere er døde av covid-19

Over 600 sykepleiere har mistet livet og mer enn 230.000 helsearbeidere er blitt smittet av koronaviruset verden over, ifølge sykepleierorganisasjonen ICN.

International Council of Nurses (ICN) er en paraplyorganisasjon som representerer 20 millioner sykepleiere. De oppfordrer verdens regjeringer til å beskytte sykepleiernes helse og samle data, ettersom opplysningene som finnes er mangelfulle.

– Uten dataene kjenner vi ikke det egentlige omfanget av covid-19, noe som vil føre til at vi står dårligere rustet til å takle andre pandemier i framtida, sier ICNs sjef Howard Catton.

Han påpeker at smittede helsearbeidere er en risiko for andre pasienter. Tallet på 230.000 er basert på data fra et begrenset antall land, og ICN anslår at det reelle tallet sannsynligvis er nærmere 450.000.

(©NTB)