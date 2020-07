Over 60.000 nye koronasmittede i USA

USA har igjen registrert et rekordhøyt antall nye koronasmittede med 60.209 tilfeller de siste 24 timene.

Ifølge Johns Hopkins-universitetets opptelling er det totalt registrert like under 3 millioner tilfeller – 2.991.351 for å være nøyaktig. Ifølge universitetet er 131.362 amerikanere døde etter en økning siste døgn på 1.114.

Tallene skiller seg fra Worldometers tall. De har totalt 3.097.084 tilfeller i USA og 133.972 døde.

(©NTB)