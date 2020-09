Over 70 familier flyttet fra Al-Hol-leiren

Syriske kurdere har begynte å flytte de «minst radikale» utenlandske familiene fra den overfylte Al-Hol-leiren nordøst i Syria.

Det dreier seg om kvinner og barn som antas å ha hatt en tilknytning til IS, og som ble internert i leiren etter offensiven mot jihadistgruppa. Ifølge kurdiske myndigheter skal familiene rehabiliteres.

Siden juli er 76 familier flyttet fra Al-Hol leiren til Roj-leiren, opplyser Sheikhmous Ahmed til nyhetsbyrået AFP tirsdag.

De skal selv ha bedt om å bli flyttet, og de skal også ha uttrykt anger over at de sluttet seg til IS, sier han.

Ahmed oppgir ikke hvor personene kommer fra, men kurdiske myndigheter har tidligere sagt at beboerne i Al-Hol-leiren kommer fra rundt 50 ulike land, deriblant Norge.

Hjelpeorganisasjoner har gjentatte ganger advart om forferdelige forhold i leiren, der over halvparten av de 65.000 beboerne er under fem år.

– Roj-leiren er blitt utvidet i samordning med FN, sier Ahmed og legger til at også den internasjonale koalisjonen har vært involvert i overflyttingen.

– De har bedt om å få reise tilbake til sine land og bli reintegrert i samfunnet, og de har vist anger, sier han.

Ifølge Ahmed er det ventet at til sammen 395 familier blir flyttet fra Al-Hol til Roj. Der vil de kunne få sitt eget telt, men kvinnene har ikke lov til å gå med heldekkende ansiktsplagg, slik mange i Al-Hol-leiren gjør.

