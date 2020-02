Tallet på covid-19-smittede i Italia har økt til 76, opplyser landets myndigheter.

Flesteparten av tilfellene er i Lombardia-regionen nord i landet.

Over 50.000 mennesker i en rekke småbyer i regionen er bedt om å holde seg hjemme i frykt for at viruset skal spre seg.

To personer i Italia er så langt døde som følge av viruset.

