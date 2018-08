Over 700 arrestert i Brasil mistenkt for kvinnedrap

Over 700 mennesker er pågrepet i en stor razzia over hele Brasil, mistenkt for drap eller planer om drap, i hovedsak mot kvinner.

Razziaene som fant sted i 17 brasilianske delstater fredag, er ledd i en aksjon som ble startet i juli for å forsøke å få bukt med stadig verre kriminalitet, ikke minst drap på kvinner.

Ut på ettermiddagen var 643 voksne og 61 tenåringer pågrepet, og myndighetene regner med at tallet overstiger tusen før aksjonen er over.

Ifølge årets rapport fra en respektert brasiliansk organisasjon var det i fjor en 6 prosents økning av drap på kvinner og 8 prosent flere voldtekter enn året før.

