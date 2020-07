Over 80 drept under protester i Etiopia

Minst 81 mennesker har blitt drept under protestene i Etiopia de siste to dagene, opplyser politiet.

Det har brutt ut store demonstrasjoner i Etiopia etter at den populære sangeren Hachalu Hundessa ble skutt og drept mandag kveld.

En talsperson for Oromia-regionen sa tidligere onsdag at minst 50 personer er drept i forbindelse med demonstrasjonene. Senere på dagen opplyste politisjefen i regionen at dødstallet hadde steget til 81.

Hachalus musikk ga stemme til Oromia-folket, Etiopias største folkegruppe, som lenge har følt seg marginalisert.

(©NTB)