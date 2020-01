Over 80.000 har flyktet fra vulkanutbrudd på Filippinene

Minst 82.000 personer har flyktet fra områder i nærheten av vulkanutbruddet sør for Filippinenes hovedstad Manila. To personer har dødd av hjerteinfarkt.

Faren for et større utbrudd er ikke over, opplyste filippinske myndigheter onsdag. Flere innbyggere skal ha reist tilbake til hjemstedene sine fordi evakueringssentrene er overfylte. Andre er blitt igjen for å passe på hus og husdyr.

– Vi må tvinge gjennom evakueringsordren og advare folk mot å dra tilbake fordi det er veldig farlig, sier Mark Leviste, viseguvernør i provinsen Batangas.

Innbyggere er evakuert fra flere byer i provinsene Batangas og Cavite. Onsdag ble det sendt redningspersonell, politi og soldater til de mest utsatte byene for å sikre at alle innbyggere hadde fulgt evakueringsordren.

De to personene som har dødd av hjerteinfarkt, er en 65 år gammel kvinne og en 27 år gammel mann. Mandag omkom en lastebilsjåfør da han mistet kontroll over kjøretøyet på grunn av dårlig sikt.

Vulkanen Taal har siden søndag spydd ut aske med ujevne mellomrom. Den ligger 66 kilometer sør for Manila og er plassert midt i en innsjø med samme navn.

Selv om det er registrert mindre aktivitet fra vulkanen de to siste dagene, advarer filippinske eksperter mot at det kan komme et farligere utbrudd innen få timer eller dager.

