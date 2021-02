Over 9.000 koronapasienter ble sendt på sykehjem

Over 9.000 pasienter med koronavirus ble sendt fra sykehus til sykehjem før de var friskmeldt under starten av pandemien i den amerikanske delstaten New York.

Det skjedde som en del av et omstridt direktiv som raskt ble skrotet, fordi man fryktet at det satte fart på smittespredningen, ifølge informasjon nyhetsbyrået AP har fått tak i. Målet med direktivet var å avlaste de hardt pressede sykehusene. 9.056 slike pasienter er mer enn 40 prosent flere enn delstatens helsedepartement har oppgitt før. Guvernør Andrew Cuomo, som innførte direktivet 25. mars 2020, har nylig måttet vedgå at antallet sykehjemsboere i delstaten som har dødd med covid-19 er nesten dobbelt så høyt som tidligere oppgitt. (©NTB)

