Over 90 smittede på kloster i Ukraina

De 93 smittede i Petjerskaklosteret, også kalt Grotteklosteret, utgjør nesten en femdel av alle som er smittet av korona i Ukraina. I mars manet fader Pavel, klosterets øverste prest, troende til å komme til kirken og omfavne hverandre, trass i myndighetenes råd om å holde gudstjenester via video. Klosteret, som har rundt 250 beboere, er fortsatt i karantene, og alle gudstjenester strømmes på video. Totalt er det 3.102 koronasmittede i Ukraina, hvorav 495 i Kiev. 93 mennesker har dødd av viruset. (©NTB)