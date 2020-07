Over en million koronasmittede i India

Antall koronasmittede i India passerte fredag en million, melder indiske myndigheter.

Det indiske helsedepartementet opplyser at det nøyaktige offisielle tallet på smittede er 1.003.832, og at 25.602 mennesker har dødd av viruset.

En rekke steder i landet er igjen i ferd med å stenges ned etter at myndighetene startet gjenåpning i løpet av de siste ukene i håp om at det verste var over.

