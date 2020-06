Over en million mulige koronatilfeller i Jemen

Medisinsk personell hjelper en pasient med covid-19 ved intensivavdelingen ved et sykehus i Jemens hovedstad Sanaa. Ifølge en rapport kan en million mennesker allerede være smittet av koronaviruset i landet. Foto: Hani Mohammed / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Over en million mennesker kan allerede være smittet av koronaviruset i krigsherjede Jemen, ifølge London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).

I en rapport anslås det at det i et verst tenkelig scenario kan bli 85.000 koronarelaterte dødsfall i landet. James Cleverly, som i den britiske regjeringen er minister uten portefølje men med ansvar for blant annet Midtøsten, er dypt bekymret for de økende smittetallene i Jemen. – Alle parter i konflikten må samarbeide med FN for å sikre tilgang til mat og medisiner, sier han i en pressemelding. Allerede før pandemien ble krisen i Jemen regnet som verdens største humanitære krise. Landet har vært slagmark for katastrofale krigshandlinger fra Iran-støttede Houthi-opprørere og en saudiledet og USA-støttet koalisjon alliert med Jemens myndigheter Millioner av mennesker er fordrevet og over hundre tusen drept. I tillegg til krigshandlingene er folk rammet av underernæring og kolerautbrudd – og nå i tillegg koronaviruset. Hjelpeorganisasjoner advarer om at det ressurssvake helsevesenet er i ferd med å kollapse. (©NTB)

