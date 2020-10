Overdødelighet på over 280.000 under pandemien i USA

Antall døde i USA under koronapandemien er over 280.000 høyere enn i et normalår, viser nye tall fra smitteverninstituttet CDC.

Tallene som viser den såkalte overdødeligheten, omtales tirsdag av avisa Washington Post. Overdødeligheten viser forskjellen mellom antall dødsfall under pandemien og det tilsvarende tallet man ville forventet i samme periode i et normalår. Mellom 1. februar og 16. september var overdødeligheten på rundt 285.000. Det betyr at tallet nå trolig har passert 300.000. Tallet er betydelig høyere enn antall registrerte koronadødsfall i USA, som er i overkant av 225.000. En mulig forklaring på forskjellen er at mange mennesker har dødd av andre sykdommer fordi de har vært redde for å oppsøke sykehus under pandemien. I tillegg har mange trolig mange dødd som følge av covid-19 uten at dette er blitt ført opp på dødsattestene. Selv om eldre mennesker er mest utsatt for alvorlig sykdom når de blir koronasmittet, er det stor overdødelighet i USA også i yngre aldersgrupper. Overdødeligheten er på 26,5 prosent blant amerikanere mellom 25 og 44 år. – Antallet mennesker som dør som følge av denne pandemien, er høyere enn vi tror, sier Steven Woolf, tidligere direktør ved et senter for folkehelse ved Virginia Commonwealth University. Woolf sier til Washington Post at det også er gjort andre studier som viser samme tendens under pandemien i USA. (©NTB)