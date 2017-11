Overgrepsfokuset vender tilbake til Bill Clinton

- Vi har alle rett til å bli trodd, sier en kvinne som anklager den tidligere presidenten for seksuelt overgrep.

NEW YORK (Nettavisen): Kvinner over hele verden blir endelig hørt skikkelig når de snakker ut om seksuelle overgrep fra mektige menn. Det er neppe kontroversielt å fastslå at dette ikke alltid har vært tilfellet.

Anklagene mot Harvey Weinstein fikk snøballen til å rulle. Her i USA er fokuset på Weinstein nå i all hovedsak overlatt til politiet, mens pressen har gått videre til politikeren Roy Moore, som håper å vinne en plass i Senatet når innbyggerne i Alabama avgir sine stemmer 12. desember.

Moore anklages for både voldtekt og upassende oppførsel overfor tenåringsjenter mens han selv var i 30-årene. Hans opptreden var angivelig så ille at han ble bannlyst fra et kjøpesenter.

Torsdag er det den demokratiske senatoren Al Franken som beskyldes for sextrakassering, av den tidligere Playboy-modellen Leeann Tweeden. Franken har beklaget oppførselen sin, men det er spørs om dette vil være nok.

Trump slapp unna



President Donald Trump er også anklaget for seksuell trakassering av flere kvinner. Dette kom fram etter at Access Hollywood-opptaket hvor han skrøt av hvordan han kunne forgripe seg på kvinner og slippe unna med dette fordi han var kjendis.

Minst elleve kvinner har kommet med anklager mot Trump om seksuell trakassering, men han vant likevel presidentvalget i november 2016.

Trump benektet anklagene og kontret med å samle kvinner som har fremmet tilsvarende anklager mot tidligere president Bill Clinton, som er ektemannen til Trumps motstander i fjorårets presidentvalg, nemlig Hillary Clinton.

Under en bisarr pressekonferanse fikk han dem – én etter én – til å legge fram sin anklage. Dette åpenbare politiske spillet førte ikke til et forsterket fokus på anklagene mot Bill Clinton, men dempet muligens fokuset på hans eget rulleblad.

- Begynner å tro meg



Nå er imidlertid interessen for å grave i gamle saker større her i USA. Weinstein-saken og utallige andre lignende tilfeller indikerer at det ligger mange stygge hemmeligheter begravd i fortiden hos mektige menn.

- Jeg føler at folk begynner å tro meg og innse at jeg faktisk ble seksuelt overfalt av Bill Clinton, sier Juanita Broaddrick til Fox News.

Det er nesten to tiår siden hun først gikk ut med anklagen.

- All ofre betyr noe. Det spiller ingen rolle om du er demokrat eller republikaner. Hvem bryr seg om du er hetero- eller homofil, om du tror på Gud eller ikke? Vi har alle rett til å bli trodd, mener Broaddrick.

Én ting er at Fox News vier dette oppmerksomhet, noe ganske annet er det at mer pålitelige medier som The New York Times og The Atlantic gjør det samme.

- Troverdige

Hos sistnevnte skriver Caitlin Flanagan, som beskriver seg selv som «en livslang demokrat, en fiende av maskin-feminisme og en overlever av seksuelt overfall» at det demokratiske partiet må ta et oppgjør med hvordan det beskyttet Bill Clinton.

«La oss ikke glemme sexforbrytelsene som en yngre, sterkere Bill Clinton svært troverdig ble anklaget for i 1990-årene. Juanita Broaddrick fortalte at mens hun jobbet som frivillig på en av hans guvernør-kampanjer, avtalte et møte med ham på en kafé på et hotell, som han i siste minutt endret til et møte på hotellrommet sitt, hvor hun sier at han brutalt voldtok henne», skriver Flanagan.

Flanagan forteller videre om Paula Jones, som Clinton skal ha vist sin penis til, og om Kathleen Willey, som sier at hun møtte ham på Det ovale kontor for personlige og profesjonelle råd da han befølte henne og gned sin erigerte penis mot henne.

«Det var et mønster i oppførselen, det inkluderte en angivelig brutal voldtekt, og de involverte kvinnene hadde langt mer troverdige bevis enn mange av de mest omtalte beskyldningene som har kommet fram de siste ukene», mener Flanagan.

Inngikk forlik



Bill Clinton ble stilt for riksrett, men ikke for overgrep. I stedet måtte han svare for at han under ed hadde løyet om sitt forhold til Monica Lewinsky.

Den liberale bloggeren Matthew Iglesias, som jobber for demokrat-vennlige Vox.com, skriver at «vi håndterte det feil» ved å forsvare Clinton på 1990-tallet og mener at han burde ha blitt tvunget til å gå av som president.

- Jeg og Juanita og Kathleen har skreket i årevis etter oppmerksomhet fra den liberale siden, men ingen har ønsket å høre på oss. De gjorde narr av meg. De trodde ikke på meg. De påsto at jeg diktet det opp, sier Paula Jones til The New York Times.

Bill Clintons advokater har benektet alle tre anklagene, men han inngikk forlik på 850.000 dollar med Jones, dog uten å innrømme skyld.

