Overlevende i Florida ber Trump skamme seg

Flere tusen fortvilte skoleelever, foreldre og andre protesterte lørdag i Florida mot Donald Trump og alle andre politikere med bånd til våpenlobbyen.

– Til alle politikere som tar imot penger fra NRA, skam dere! ropte tenåringen Emma Gonzalez i Fort Lauderdale lørdag.

«Skam dere!» gjentok folkemengden taktfast. Et stort antall overlevende fra skolemassakren deltok i demonstrasjonen i sentrum byen, som ligger rundt fire mil fra åstedet i Parkland.

17 mennesker, blant dem 14 av Gonzalez' medelever, ble drept da en 19-åring åpnet ild inne på sin gamle skole onsdag. Drapsvåpenet, et halvautomatisk militært angrepsvåpen, hadde han kjøpt på lovlig vis.

Trump har i likhet med andre politikere mottatt store valgkampbidrag fra mektige National Rifle Association (NRA).

200 millioner

Flere overlevende holdt lidenskapelige taler i lørdagens protest mot våpenpolitikken. Lærere, elever, foreldre og lokalpolitikere bønnfalt politikerne om å endre USAs liberale våpenlover.

Men den politiske responsen i Washington gjør det klart at våpenlobbyen står støtt. President Donald Trump, som mottok over 200 millioner kroner fra NRA under valgkampen, har antydet at mentale helseproblemer er årsaken til masseskytinger som den i Parkland. Våpenlovene har han ikke nevnt med et ord.

I sin tale delte Gonzalez NRAs bidrag til Trump på antallet mennesker som har blitt drept av skytevåpen i USA så langt i år.

– Er det så mye disse menneskene er verdt for deg, Trump? spurte Parkland-eleven.

Nok er nok, var blant budskapene fra demonstrantene i Fort Lauderdale i Florida lørdag.

Varslet igjen og igjen

Den unge kvinnens sterke tale ble umiddelbart hyllet på sosiale medier, og navnet hennes ble et populært tema på Twitter, der en video av talen ble lagt ut av blant andre CNN.

Emma Gonzalez sa også at voksne som visste om gjerningsmannen Nikolas Cruz' psykiske helseproblemer, burde ha gjort mer for å hindre at han skaffet seg våpen. Trump antydet dagen etter massakren sterkt at naboer og medelever hadde mislyktes med å varsle myndighetene om Cruz.

– Vi gjorde det. Igjen og igjen, siden han gikk på barneskolen. Det var ingen som kjente ham, som ble overrasket over å høre at det var han som skjøt, sa Gonzalez.

Skoleskyting ved Marjory Stoneman Douglas High School i Sør-Florida.

FBI sviktet

FBI innrømte fredag at de så sent som i januar fikk et urovekkende tips fra en som kjente Cruz. Innringeren sa at tenåringen hadde våpen, at han ønsket å drepe folk, at han var uberegnelig og at han muligens planla en masseskyting.

Informasjonen ble imidlertid ikke tatt videre, og ingen tiltak ble iverksatt, erkjente FBI og beklaget dypt til de pårørende.

Trump besøkte fredag overlevende på et sykehus i Parkland, som ikke er langt unna presidentens gods Mar-a-Lago, hvor han tilbringer helgen. Besøket var ikke varslet på forhånd, noe som kan skyldes at Det hvite hus fryktet at han ville bli møtt med rasende krav om å endre våpenlovene.

«Ulogisk»

– Det er helt ulogisk at loven ikke tillater mindreårige å drikke alkohol, mens det er lov å kjøpe et våpen, sier Mavy Rubiano, faren til en gutt som overlevde massakren.

Våpenmotstanderne er spesielt kritisk til hvor lett det er å få tak i AR-15, en sivil versjon av det amerikanske militærets M16. Millioner av dem er blitt solgt lovlig rundt omkring i USA. Våpenet ble brukt i Parkland og i masseskytingene i Las Vegas, Sutherland Springs, Texas og Newtown, Connecticut.

