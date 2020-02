Oxfam-ansatte drept i Syria

To hjelpearbeidere i Oxfam er drept i et angrep mot bilen de kjørte i Daraa-området sør i Syria, opplyser den britiske hjelpeorganisasjonen.

Angrepet skjedde onsdag ettermiddag og kostet ifølge Oxfam de to syriske hjelpearbeiderne Wissam Hazim og Adel Al-Halabi livet. De to hadde jobbet for Oxfam i Syria siden 2017.

Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, som Oxfam på det sterkeste fordømmer.

– Det er helt avgjørende at hjelpearbeidere får anledning til å bringe livsviktig hjelp til sivile uten selv å bli angrepet, sier lederen for Oxfams virksomhet i Syria, Moutaz Adham.

