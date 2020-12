Oxford-professor venter at ny vaksine godkjennes i Storbritannia rett etter jul

AstraZeneca og Oxford-universitetets koronavaksine er ventet å godkjennes i Storbritannia kort tid etter jul, ifølge medisinprofessor John Bell.

Oxford-professoren sier til BBC Radio 4 onsdag at han ikke har noen tvil om at dataene ser bedre ut enn noen gang, og at han forventer nyheter innen kort tid, ifølge The Guardian.

– Jeg tviler på at vi rekker jul nå, men rett etter jul, forventer jeg, sier Bell om godkjenningen.

Dersom myndighetene som er ansvarlig for regulering av legemidler (MHRA) godkjenner den nye vaksinen, vil det sette fart på vaksineringen i Storbritannia. Ikke bare har landet da vaksiner fra to produsenter, men Astrazenecas vaksine er lettere å distribuere.

